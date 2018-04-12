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Aniden hareket eden TIR ile duvar arasında sıkışan şoför, öldü

Gökhan KESKİNC/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir fabrikadan yük alan Yılmaz Çıngıl (40), kullandığı TIR'a binmek isterken, araç aniden hareket etti

12 Nisan 2018 10:42

Gökhan KESKİNC/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir fabrikadan yük alan Yılmaz Çıngıl (40), kullandığı TIR\'a binmek isterken, araç aniden hareket etti. Duvar ile TIR arasına sıkışan Çıngıl, olay yerinde yaşamını yitirdi.
​Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Yılmaz Çıngıl, 07 GLU 51 plakalı TIR ile yük aldıktan sonra yola çıkmak için araca yöneldi. Çıngıl, kapıyı açıp binmek isterken, TIR aniden hareket etti. Yılmaz Çıngıl, duvar ile TIR arasında sıkıştı. Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp, sağlık görevlilerine teslim edilen Çıngıl\'ın öldüğü belirlendi.

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