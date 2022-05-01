Aniden bastıran dolu karşılaşmaya ara verdirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK, ile Çorum FK'nın karşılaştığı maçta aniden bastıran dolu yağışından dolayı mücadele durdu.

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Yalçın Taşkınfurat yönetti. Adıyaman FK ile Çorum FK, ilk yarıda kıyasıya mücadele etti. Maçın 44. dakikasında Çorum FK oyuncusu Halil İbrahim Sönmez’in attığı gol ile maçın ilk yarısı 10 sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın 53. dakikasında Çorum FK oyuncusu Mehmet Akyüz’ün golüyle Çorum FK 20 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın 62. dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Muhammed Akpınar’ın golüyle skor 21'e geldi. 6 dakika uzatmalara gidilen maçın 90+4.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Kerem Çalışkan’ın golü ile maçta denge sağlandı.

Maçın 90+4.dakikasında aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle saha beyaza büründü. Dolu yağışının şiddetlenmesi nedeniyle maça yaklaşık 10 dakika ara verildi. Dolu yağının bitmesi sonrasında mücadele kaldığı yerden devam ederken, mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.