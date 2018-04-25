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Angut kuşları, Şifne'de görüntülendi

Doğan ÇİZMECİ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Şifne Koyu'nda, angut kuşları görüntülendi

25 Nisan 2018 17:32

Doğan ÇİZMECİ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesindeki Şifne Koyu\'nda, angut kuşları görüntülendi.
Ördek türü olan angut kuşları Çeşme\'nin Şifne Mahallesi kayalıklarını mesken tuttu. Kayalıklarda 2 anne angut kuşu, 8 yavrusuyla denize dalarak yosun yedi. Yavruların denizde annelerinden uzaklaşmamak için büyük çaba harcadığı görüldü. Annelerine yetişemeyen bazı yavrular, etrafta dolaşan martılardan korunmak için sık sık denize daldı. Anne angut kuşu, yavrusuna saldıran martıyı denizden havalanarak uzaklaştırdı.

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