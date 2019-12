Angus'un yerine limuzin

T24-

Zaman'ın haberine göre, Angus türü hayvanların meralarda başıboş şekilde yetiştiği için kontrolünün zor olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Habip Can, bunların yerine bu yıl daha uslu hayvan türleri ithal edileceğini açıkladı. Trakya bölgesi şap hastalığından tamamen arındırıldığı için Anadolu'dan Avrupa'ya kurban geçişinin kısıtlı olduğunu hatırlatan Can, bu yıl sadece İstanbul'un Avrupa yakası ve Trakya için kurbanlık ithal edileceğini belirtti.Bu kapsamda, şap hastalığının görülmediği; Avustralya, Meksika, Bulgaristan, Macaristan, Estonya, Litvanya ve Avusturya gibi ülkelerden hayvan getiriliyor. İthal kurbanlıkların İstanbul'un Avrupa yakasında satılması planlanıyor.Kurban ithalinin büyük bir kısmını Et ve Balık Kurumu'nun gerçekleştirdiğini belirten Can, kurumun yaklaşık 13 bin civarında kurbanlık ithal edeceğini kaydetti. İthal kurbanlıkların ekimin 27-28'lerinde ülkeye giriş yapacağını aktardı. 10 yerli firmanın da ithalat yaptığını kaydetti.İstanbul'un Avrupa yakası için 50 bin ila 100 bin küçükbaş kurbanlığa ihtiyacı olduğunu ifade eden Can, "Büyükbaş kurbanlık ihtiyacının 20 bini yerli üreticilerden karşılanacak. Kalan 30 bin ise ithal edilecek. Geçen hafta itibarıyla Trakya bölgesine 15 bin büyükbaş 65 bin de küçükbaş ithal kurbanlık geldi" diye konuştu.