-ANGUSLARDA SALGIN HASTALIK YOK ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, anguslarda salgın bir hastalığın söz konusu olmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ''Anguslar Ölüyor'' başlıklı haberler yayımlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Yozgat Sorgun'da faaliyet gösteren Akyüz Tarım ve Hayvancılık Şirketi'nin, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla 1 Aralık 2010 tarihinde Avustralya'dan 250 adet angus ırkı besilik sığır ithal ettiği, hayvanların karantina süresinin ardından iki ayrı tarihte birer doz şap trivalan ve şap tetravalan ile aşılandığı belirtildi. Küpelenmeleri gerçekleştirilen hayvanların, sağlık sertifikalarında belirtilen hastalıklar yönünde de tetkike tabi tutularak yüzde 5'inden alınan kan numunelerinin kontrole gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''24 Aralık 2010 tarihinde alınan laboratuvar sonucuna göre hayvanlarda aşı kaynaklı olarak IBR hastalığı pozitif olarak belirtilmiştir. Diğer hastalıklar yönünden ise herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu arada, beş hayvan pozitif çıkan hastalık nedeniyle değil ortopedik ayak hastalığı sebebiyle Et ve Balık Kurumu görevlileri tarafından kesime sevk edilmişlerdir. Şirket sahibi de akciğer enfeksiyonu nedeniyle üç hayvanı daha kesime göndermiştir. Bölgesel durum bir yana, sadece adı geçen işletme özelinde bile herhangi bir salgın hastalık kesinlikle söz konusu değildir. Karantina süresi olan 21 günde tespit edilen herhangi bir hayvan ölümü olmaması da salgın iddialarının gerçek dışılığını ortaya koymaktadır. Kestirilen 8 adet hayvanın bedelleri ise Et ve Balık Kurumu tarafından hayvan sahibi Necati Akyüz'e ödenmiştir.''