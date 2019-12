-ANGUS'LAR DOĞURMAYA BAŞLADI KONYA (A.A)- 14.07.2010 - Avustralya'dan kargo uçaklarıyla Konya'ya getirilen Angus cinsi damızlık ithal düveler yavrulamaya başladı. Konya Şeker tarafından geçen ay Konya'nın Çumra ilçesindeki besi çiftliğine getirilen, lezzeti ve dayanıklılığı ile ünlü, canlı ağırlığı 1,5 tona kadar çıkabilen 516 Angus gebe düveden 20 tanesi yavruladı. Pankobirlik Genel Başkanı, Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Avustralya'dan ithal edecekleri bin 200 Angus cinsi damızlık düvelerden 516 tanesinin Konya'nın Çumra ilçesindeki Konya Şeker'e ait besi çiftliğine getirildiğini ve yavrulamaya başladığını belirtti. Angusların ağustos ayında yavrulamasını beklediklerini ancak bugüne kadar 20'sinin yavruladığını ifade eden Konuk, 15 dişi buzağı ve 5 erkek buzağı dünyaya geldiğini kaydetti. Doğal şartlarda yetişen Anguslar için özel bakım gerektirmediğine değinen Konuk, Angusun dünyaya getirdiği yavrularına Pankobirlik'in 'P'sinden esinlenerek 'Pangus' ismini verdiklerini vurguladı. Konuk, Pangusların özel bakım gerektirmediğini ve 6 ay süreden sonra besiye çekildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Yardıma ihtiyaç duymadan doğum gerçekleştirebiliyorlar. Veteriner yardımı almadan doğum yapıyor. İlk doğumlarıyla 15. doğumu aynı oluyor. Doğuştan boynuzsuz doğuyorlar. Doğal şartlarda yetişiyor. Konya şartlarına adapte olabilecek, şartlara uyum sağlayabilecek bu hayvanların 3 göbek ötesindeki bütün atalarının özelliklerini biliyoruz. Dolayısıyla son derece sağlam bir hayvan ithal edilmiştir.'' Hem et çeşitliliği hem de et verimliliği açısından önemli bir ırkı ülkeye kazandırmış olacaklarını ifade eden Konuk, 20-25 kilo ağırlığında doğan buzağıların 16 ay sonra 750-800 kiloya ulaştığına dikkat çekti. Angusların yüzde 75 et veriminin olduğuna işaret eden Konuk, ''Bizim getirdiğimiz Anguslar kesim için değil besi için geldiler. 5 yılda 50 bin büyükbaş hayvana ulaşma hedefimiz var'' dedi.