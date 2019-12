'Angus' ve 'hereford'lar geliyor

T24 - Et ve Balık Kurumu'nun açtığı ihale kapsamında Uruguay'dan gelecek 14 bin adet dananın 17 Ağustosta Türkiye'de olması bekleniyor.







Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kaya, ülkedeki kırmızı et talebini karşılamak üzere bir süre önce 50 bin tonluk ihale açtıklarını anımsattı. Bu süreçte, ilk parti hayvanların 17 Ağustosta Türkiye'ye geleceğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti: ''14 bin dana, Uruguay'dan gelecek. Angus ve Hereford cinsi ağırlıkta olacak. 14 bin hayvan, yaklaşık 7 bin ton anlamına geliyor. Bunların 2500-2800 adedini Bursa, diğerlerini İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Sakarya'ya vereceğiz. Bu illerde kesimini yapıp, kasaplara ve marketlere dağıtacağız. 14 binin ardından toplam 50 bin tona tamamlayana kadar hayvan girişi sürecek.''





Kaya, Ramazan ayının ilk 15 gününde kırmızı ete talebin çok yoğun olduğunu belirterek, ''Bu talep karşısında et fiyatlarının fazla yükselmemesine, vatandaşın uygun fiyattan et tüketmesine çalışıyoruz. Bunun için ramazan ayında en hızlı şekilde hayvanları getirip piyasaya sunuyoruz. Fiyatları aşağıda tutmak için kıymayı 16,5 liradan veriyoruz'' dedi.