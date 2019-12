-ANGUS ETLERİ 13 LİRADAN SATILIYOR BURSA (A.A) - 09.08.2010 - Et ve Balık Kurumu tarafından Bursa'da kesimi yapılan Angus cinsi 300 dananın etleri kasaplara kilosu 13 liradan satıldı. Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Et ve Balık Kurumu'nca ithal edilen Angus cinsi danalardan 300'ünün Bursa'ya getirildiğini belirtti. Ortalama 200 kilogram kemikli eti bulunan danaların eski Et ve Balık Kurumu tesislerinde kesildiğini bildiren Yıldız, kemikli etlerin kasaplara kilosu 13 liradan satıldığını kaydetti. Ramazanda et fiyatlarının yükselmemesi için böyle bir adım atıldığını ve vatandaşların önümüzdeki günlerde Angus eti yiyeceğini ifade eden Yıldız, şu bilgileri verdi: ''Bursa'ya 700 dana daha gelecek ama zamanı henüz net değil. Şu anda gelen 300 dana çok yetersiz kaldı. 450 kasaba 300 Angus az oldu. Kasap başına bir hayvan bile düşmedi. Paralar peşin istendiği için birçok kasap et alamadı. Bursa'da kasaplar haftada 2-3 büyükbaş satıyor. Buraya daha fazla sayıda hayvan getirilmeli.''