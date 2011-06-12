Angus eti, Adana kebabın tadını kaçırdı

T24 -

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Aslan, yaptığı açıklamada, ithal edilen ''angus'' etinin, tüm uyarılarına rağmen kebapta da kullanılmasının kaygısını yaşadıklarını bildirdi.





Hakiki Adana kebabının tadını bilenlerin angus etiyle yapılanları hemen fark edebildiğine dikkati çeken Aslan, ''Bugüne kadar bu tadı tatmayanların bunu ayırt etmesi mümkün değil. Ağır kokusu ve sertliği kesinlikle kebaba uygun olmayan bu etle yapılan ve sadece Adana'da değil, başta büyükşehirler olmak üzere çeşitli illerde satışa sunulan kebapla, meşhur Adana kebabına gölge düşürülüyor'' dedi.





Aslan, eskiden Adana kebabını herkesin kulaktan dolma bilgilerle yaptığını, içine domates ve kıyılmış soğan koyanların bile bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi:





''Ancak tat bozulmasının önüne geçmek ve kebabın kriterlerini belirlemek için yaptığımız çalışmalarla 2006'dan beri Adana kebabının tescili var. Bu tescil belgesini dükkanına asanın bırakın angus etinden, dişi koyundan bile kebap yapamaz. Tescilin öncelikli şartı erkek koyun etidir. Bu etle yapılmayan kebaba Adana kebabı denmez. Angus etinde ısrar edenler lokantalarının kapısına 'angus eti kullanılır' yazmalı ki Adana kebabına gölge düşmesin.''





Daha ucuz ama kebaba uygun olmayan angus etiyle Adana kebabı yapanların belki geçici bir kar sağlayabileceklerini ama müşteri kaybı nedeniyle uzun dönemde zarara uğrayacaklarını ifade eden Aslan, ''Bu nedenle angus Türkiye'ye ilk girdiğinde kebapçıları uyarmıştık. Bu uyarılarımıza rağmen kebaptaki tat kaybı ve buna bağlı tüketici şikayetleri angus etinin halen kullanılmaya devam ettiğini gösteriyor'' dedi.





Aslan, kebabın tescili yapıldıktan sonra bir de denetim mekanizması oluşturulduğunu, buna göre denetleme yetkisinin Tarım Müdürlükleri ile belediye ekiplerine verildiğini ancak yeterince denetim yapılmadığını öne sürdü.





Kimileri koyun etine karıştırıyor





Adanalı kebapçılardan Reşit Cebe ise bazı meslektaşlarının sadece angus etiyle, bazılarının ise angus etine karıştırılmış koyun etiyle kebap yaptıklarına tanık olduklarını bildirdi.





Kebabın sadece erkek koyun etinden yapılabileceğini vurgulayan Cebe, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Angus karıştırılarak yapılan kebap, kaliteyi bozuyor. Kebabın ucuza getirilmesi bir şeyi ifade etmiyor. Türkiye'de dana etinden kebap yapanlar da var. Koyun yağlı olursa 3-5 kilogram dana eti katarak denge sağlanabilir ancak, yüzde yüz dana etinden kebap yapılmaz. Dana eti kebaba lezzet katmaz. Hele hele angus eti hiç lezzet katmaz.''





Cebe, erkek koyun etinin kilosunu toptan 24 liraya aldıklarını, angus etinin ise 15-17 lira arasında olduğunu belirterek, ''Gidip 24 lirayı neden veriyorum. Çünkü paradan önce müşteri memnuniyetini düşünüyorum. Bugün kazanırım ancak 10 gün sonra müşterimi kaybetmeye başlarım. Kalite düşürdükçe müşteri sayısı da düşer'' görüşünü dile getirdi.





Sektörde tescil var denetleme yok





Sektörde denetleme olmadığına da dikkat çeken Reşit Cebe, 500 lira veren tablacının da marka restoranın da tescil yaptırabildiğini savunarak, ''Eğer Adana'da kebap marka yapılmak isteniyorsa, masaya, bardağa, çatala, etine, salatasına, personeline ve bütün iş yerine bakacaksınız. Eğer kriterleri uymuyorsa uyaracaksınız. Düzeltmiyorsa kapatacaksınız. Denetleme olmazsa angus satan da olur tavuk satan da'' diye konuştu.





Sektörün, kaliteye önem veren kebapçılar için her zaman karlı olduğunu anlatan Cebe, ''Çoğu esnaf arkadaşımız kebapçılığı bıraktı. Et fiyatları yüksek ancak Adana'da kayıt dışı kebap satanlar çok.

Maalesef ucuza kaçıp müşteri kaybedenler de oldu. kebabı ucuza geçirip kazananlar, müşterilerini kaybettiklerinde nasıl bir yanlışın içine düştüklerini anlıyorlar'' dedi.





