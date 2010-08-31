-ANGOLA: 70 - ARJANTİN: 91 KAYSERİ (A.A) - 30.08.2010 - Buğra Ersavaş - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (A) Grubu'nda Arjantin, Angola'yı 91-70 yendi. Karşılaşmaya etkili giren Arjantin, Gonzalez, Delfino ve Scola'nın basketleriyle 2. dakikayı 6-0 önde geçti. İlk sayılarını Gomes ile bulan Angola, Lutando ve Ambrosio'nun da skora katkılarıyla, 5. dakikada 8-6'lık skor üstünlüğü ele geçirdi. Scola'nın sayılarına Lutonda ile karşılık veren Angola, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve 7. dakika 13-13 eşitlikle geçildi. Pota altındaki etkili oyuncusu Scola'nın bu periyotta 17 sayısı üretmesiyle üstünlüğü eline geçiren Arjantin, ilk çeyreği 23-20 önde bitirdi. Arjantin, daha çok dış şutlarla sonuca gitmeye çalışan rakibi karşısında 2. periyodun ilk dakikalarında başarılı bir oyun sergiledi. Scola ve Quinteros'un basketleriyle 7-2'lik seri bulan Arjantin, 13. dakika içinde farkı 8 sayıya çıkardı: (30-22). Almeida ve Ambrosio'nun üst üste sayılarıyla 8-3'lük seriyle rakibine karşılık veren Angola, 16. dakikada farkı 3 sayıya kadar (33-30) düşürdü. Leonardo Gutierrez'in 3 sayılık atışlarda başarılı olmasıyla kontrolü eline geçiren Arjantin, Quinteros'un da basketleriyle 12-2'lik seri buldu ve devreyi 45-32 üstün tamamladı. 3. periyoda Angola, üst üste basketlerle girdi. Rakibinin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Angola, Gomes'in basketleriyle 6-0'lık bir seri buldu ve 22. dakika içinde farkı 7 sayıya (45-38) indirdi. 3 sayılık basketlerle farkı daha da azaltmaya çalışan rakibi karşısında Delfino ile sonuca giden Arjantin, 25. dakikayı da 54-43 önde geçti. Cipriano ile rakip savunmanın dengesini bozan ve yine bu oyuncunun sayılarıyla sonuca giden Angola, Morais'in de katkısıyla 27. dakika içinde farkı 8 sayıya indirdi: (60-52). Bu dakikalarda kontrolü eline geçiren Angola, günün başarılı ismi Cipriano ile sayılar üretmeye devam ederken, periyodun bitmesine 45 saniye kala farkı 3 sayıya (62-59) düşürdü. Ancak Arjantin, çeyreği 64-59 önde bitiren taraf oldu. Arjantin, son periyodun ilk sayılarına Leonardo Gutierrez'in 3 sayılık basketiyle ulaştı. Özellikle savunmasında arzu ettiği oyunu ortaya koyan Arjantin, rakibine yaklaşık 6 dakika boyunca sayı atma şansı vermezken, hücumda da Delfino'nun skorer oyununu sürdürmesiyle de 18-0'lık seri buldu ve 36. dakika içinde farkı 23 sayıya kadar çıkardı: (82-59). Angola, bitime 3.45 dakika kala ilk sayılarına Jeronimo ile ulaşırken, Scola ile etkili olmaya devam eden Arjantin, karşılaşmadan da 21 sayı farkla 91-70 galip ayrıldı. Salon: Kadir Has Hakemler: Jose Anibal Carrion (Porto Riko) xx, Samir Abaakil (Fas) xx, Marcos Benito Fornies (Brezilya) xx Angola: Cipriano xxx 15, Morais xx 11, Gomes xxx 16, Almeida xx 3, Mingas x 4, Ambrosio xx 5, Lutonda xx 9, Bonifacio x 1, Mbunga x 4, Fortes x, Paulo x, Jeronimo x 2 Arjantin: Scola xxxx 32, Prigioni x, Gonzalez xx 4, Delfino xxx 22, Jasen xx 5, Quinteros xx 7, Leonardo Gutierrez xx 6, Cequeira xx 6, Mata x, Juan Gutierrez xx 9 1. periyot: 20-23 Devre: 45-32 (Arjantin lehine) 3. periyot: 59-64