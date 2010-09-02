-ANGOLA: 55 - AVUSTRALYA: 76 KAYSERİ (A.A) - 02.09.2010 - Buğra Ersavaş - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (A) Grubu'nda Avustralya, Angola'yı 76-55 yendi. Karşılaşmaya özellikle dış şutlardan bulduğu sayılarla başlayan Angola, Lutonda ve Gomes'in basketleriyle 2. dakikaya 6-2 önde girdi. Takımların sayı bulmakta zorlandığı bu dakikalarda Angola, Gomes ile, Avustralya da Maric ile birer basket daha buldu ve 5. dakika 8-4 Angola lehine geçildi. Tam saha baskı yapan rakibi karşısında Morais'in de skora katkı vermesiyle 7. dakikaya 15-11 önde giren Angola, periyodu da 18-15 üstün geçti. 2. periyodun ilk dakikalarında da üstünlüğünü sürdüren Angola, özellikle pota altı basketleriyle sonuca gitti ve 13. dakika içinde farkı 7 sayıya (22-15) kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra savunmada çok başarılı bir oyun ortaya koyan Avustralya, hücumda da Worthington, Ingles ve Newley'in basketleriyle 11-0'lık bir seri yakaladı ve 16. dakika içinde 26-22'lik skorla öne geçti. Mills ve Barlow'un da skora katkı yapmasıyla farkı giderek açan Avustralya, devreyi 39-29 üstün tamamladı. Angola, 3. çeyreğe sert savunma yaparak girdi. Rakibine 2. dakika süresince sayı atma şansı tanımayan Angola, Jeronimo'nun basketleriyle 23. dakika içinde farkı 6 sayıya (39-33) indirdi. Gibson'ın art arda attığı 3 sayılık basketlerle toparlanan Avustralya, rakibine 9-0'lık seriyle karşılık verdi ve 26. dakika içinde farkı yeniden çift haneli sayılara taşıdı: (48-33). Dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan Avustralya, pota altında da başarılı bir oyun ortaya koyarak aradaki farkı giderek açtı ve periyodu 60-38 önde bitirdi. Son periyotta hem savunmada hem de hücumda başarılı bir görüntü sergileyen Avustralya, forma giyen tüm oyuncularının sayı attığı maçta oyunun kontrolünü elinde tuttu ve 35. dakikasına 66-44 önde girdiği karşılaşmadan 76-55 galip ayrıldı. Salon: Kadir Has Hakemler: Marcos Fornies Benito (Brezilya) xx, Olegs Latisevs (Letonya) xx, Samir Abaakil (Fas) xx Angola: Morais xx 6, Lutonda xx 9, Jeronimo xx 9, Mingas x 2, Gomes xx 8, Ambrosio x 5, Almeida x, Paulo xx 7, Fortes x 2, Mbunga x 7, Bonifacio x Avustralya: Mills xxx 11, Gibson xx 6, Ingles xxx 8, Nielsen xxx 9, Maric xx 6, Newley xx 8, Worthington xx 8, Martin xx 6, Barlow xx 8, Markovic x 2, Baynes x 4 1. periyot: 18-15 Devre: 39-29 (Avustralya lehine) 3. periyot: 38-60 Beş faulle çıkan: 32.07 Ambrosio (Angola)