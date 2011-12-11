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Dünya

Anglo Irish Bank'ın eski genel müdürü serbest bırakıldı DUBLİN (A.A)

11 Aralık 2011 09:13

-Anglo Irish Bank'ın eski genel müdürü serbest bırakıldı DUBLİN (A.A) - 11.12.2011 - İrlanda'da yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınan eski Anglo Irish Bank Genel Müdürü Sean Fitzpatrick'in sorgusu tamamlandı. İrlanda polisi tarafından önceki gün gözaltına alınan Fitzpatrick, sorgusunun tamamlanmasının ardından dün salıverildi. Bray karakolunda sorgulanan eski genel müdür, çıkışta gazetecilere açıklamada bulunmadı. Irish Times gazetesinin haberinde Sean FitzPatrick'in, ''Anglo Irish Bank'ın, yıl sonu mali raporlarında müfettişleri yanlış yönlendirdiğine'' ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığının anlaşıldığı belirtildi. Sean Fitzpatrick, yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili geçen yıl mart ayında da sorgulanmıştı. Anglo Irish Bank soruşturmalarıyla ilgili sonuçların önümüzdeki aylarda belli olması bekleniyor. İrlanda'nın sorunlu bankalarından biri olan ve 2009'da kamulaştırılan Anglo Irish Bank, bu yaz Irish Nationwide Building Society ile birleştirilerek Irish Bank Resolution Corporation (IBRC)adını almıştı.  Konut sektöründeki çöküş ve bankacılık sektöründeki ciddi sorunlar yüzünden 2008'de ekonomik krizin pençesine düşen İrlanda, aldığı diğer tedbirlerle birlikte bankaların yeniden yapılandırılmasına da girişmişti. 

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