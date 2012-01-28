-Angelopoulos son yolculuğuna uğurlandı ATİNA (A.A) - 27.01.2012 - Önceki akşam geçirdiği trafik kazasında 76 yaşında yaşamını yitiren dünyaca ünlü Yunan yönetmen Theodoros Angelopoulos, yakınları ve sinemaseverlerin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Atina Birinci Mezarlığı'nda toprağa verilen Angelopoulos'un, Aghioi Theodoroi Kilisesi'ndeki cenaze ayini başlamadan önce ailesi, sanat dünyası ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda kişi, onun bestelediği şiirleri ve en sevdiği halk şarkısı ''Kondula Lemonia''yı (Ufacık limon) söyledi. Cenaze törenine yönetmenin naaşının üzerindeki kurdelede, aynı zamanda setinde hayatını kaybettiği yarım kalan ''Öteki Deniz'' filminin başrol oyuncusu olan eşi Phoebe Economopoulos (Fivi) tarafından yazılan ''Benim Theodorum'a ve hafızamız ve ruhumuzdan hiçbir zaman gitmeyecek olan Theodoros'a'' sözleri dikkati çekti. -''Bir münzevi gibi yaşıyor, film yaparak güç alıyordu''- ''El Greco'' filmiyle dünya çapında ünlü Yunan yönetmen Yannis Smaragdis ise ''Angelopulos'un bir münzevi gibi yaşadığını ve film yaparak güç aldığını'' dile getirdi. Yunanistan Sanatçıları Birliği (SEİ) adına konuşan Eleni Gerasimidu da ''Yunanistan'ı çıplak gösteren vizyon sahibi Angelopoulos'un fikirleri ve ikonlarının, Yunan halkın hafızasına ait olduğunu'' ifade etti. Angelopoulos'un naaşı kilisedeki ayinin ardından arkadaşlarının omuzlarına alınarak alkışlar eşliğinde toprağa verildi. Öte yandan, Angelopoulos'un hayatını kaybettiği kazada ambulansın 45 dakika geç geldiği iddiasıyla birlikte kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yunanistan Kültür Bakanlığı ve Selanik Film Festivali, bundan böyle ''Uluslararası Theodoros Angelopoulos'' ödülü vereceğini açıkladı.