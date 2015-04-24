Angeline Jolie'den BM'ye Suriye tepkisi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bir konuşma yaparak, konseye Suriyeli mültecilerin durumunu anlatan Angelina Jolie, iç savaş başladığından beri Suriye'de 4 milyon vatandaşın mülteci durumuna düştüğüne işaret ederek, BM Güvenlik Konseyi’nde yaşanan kutuplaşmayı eleştirdi.

"Suriye’de savunmasız masum insanları korumada, dünya, olabilecek en aciz noktada diye düşünüyorum. Ve Suriye’de yanan ateşin küllerinden yükselen kötülüğe seyirci kalamayız." diyen Jolie, üye ülkelerin kriz konusunda hemfikir olamamaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin gücünün etkisizleştiğine dikkat çekti.

Suriye krizinin başladığı tarihten bugüne kadar Suriyeli mültecileri 11 defa ziyaret ettiğini Jolie, yaşanan dramın çözümü için bir an önce politik kararlılık gösterilmesi gerektiğini söyledi.

'Konsey tek vücut olmalı'





BM Güvenlik Konseyi’nde Çin ve Rusya, Şam rejiminden yana tutum sergilerken ABD, İngiltere ile Fransa ise muhaliflerin yanında yer alıyor. Jolie, Konsey’deki bu bölünmenin bir an önce bitmesini talep ederek, "Konsey tek vücut olmalı." ifadesini kullandı.

Konsey’de, Akdeniz’de yaşanan kaçak göçmen dramından da kısaca söz eden Jolie, son üç haftada 1300'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini söyledi. "Dünyanın en zengin kıtasının kapılarında binlerce mültecinin boğularak ölmesi mide bulandırıcı." diyen Jolie, "Kimse, çocuklarının hayatlarını böyle mutlak çaresizlik içinde riske etmek istemez" şeklinde konuştu.



BM iyi niyet elçisi olarak 10 yıllığına 2012 yılında atanan Jolie, geçtiğimiz üç yıl içinde 50 görev için 30 ülkeyi ziyaret etti. Ünlü aktris, bu bağlamda Suriye başta olmak üzere Pakistan, Afganistan, Irak, Sierra Loren gibi ülkeleri de ziyaret etmişti.