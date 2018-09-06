Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesinde bulunan ve Suriye ile Irak\'taki DEAŞ terör örgütünün saldırılarından kaçan mültecilerin barındığı, 3 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ABD\'li ünyü oyuncu Angelina Jolie\'nin ziyaret ettiği mülteci kampı kapatıldı. Kampta son olarak kalan Iraklı Ezidi ve Suriyelilerden oluşan yaklaşık 3 bin 600 kişinin Kahramanmaraş ve Kilis\'teki kamplarına nakli başladı. Nakil sırasında bazı mülteciler gözyaşı döktü. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, bundan sonra arzu edenler olursa dışarıda hayatını idame ettirebileceğini belirterek, \"Başka barınma merkezlerine gitmek isteyenleri de göndereceğiz. İnşallah misafirlerimiz yeni hayatlarında mutlu olurlar\" dedi.

Midyat ilçesinde yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren ve Haziran 2015 tarihinde BM İyi Niyet Elçisi olan AB\'li ünlü sinema sanatçısı Angelina Jollie\'nin ziyaret ettiği çadır kent, bugün itibariyle kapatıldı. Kentte kalan Iraklı Ezidi ve Suriyelilerden oluşan yaklaşık 3 bin 600 mültecinin Kahramanmaraş ve Kilis\'teki kamplara nakil işlemlerine başlarken, nakil sırasında bazı mültecilerin gözyaşı döktükleri görüldü.

Kampta kalan Suriyelilerden Kahramanmaraş\'taki kampa 1111 kişi, Kilis\'e de 730 sığınmacı transfer edilecek. Suriyelilerden de şehirlerde kalmak isteyen 142 aileden oluşan 742 kişinin de istedikleri şehirlere gönderileceği ve transfer işleminin 3 gün süreceği belirtildi. Kamplarda kalmak istemeyen 1023 Ezidi de Midyat şehir merkezinde kiraladıkları evde kalacağı öğrenildi.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü ve Kamp Müdürü Mehmet İsa Kurnaz ile Mardin Göç İdaresi Müdürü Yunus Aslan, 3 gün devam edecek sığınmacı transfer işlemlerinin sağlıklı yapılması için kamp alanındaki çalışmaları yakından takip etti.

KAMPTA 590 ÇOCUK DÜNYAYA GELDİ

Midyat\'taki kamp kurulduğundan buyana 590 çocuk dünyaya gelirken, Suriyelilerden 29, Ezidilerden de 12 doğal ölüm olayının gerçekleştiği belirtilirken, şehir merkezinde konaklayacak olan sığınmacılara, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bir defaya mahsus olmak üzere aile nüfus sayısına göre, 2 bin 500 ile 11 bin lira arasında değişen miktarlarda ev kirası yardımı yapıldığı belirtildi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, milletin gösterdiği misafirperverliğin bir örneği olarak buradaki misafirlere yıllardır yardım edildiğini ifade ederek, \"Günlük hayatlarını idame ettirebilecek kadar nakdi yardımdan tutunda elektriği, suyu, sağlık hizmetleri, eğitim ve alt yapı gibi bütün hizmetler kendilerine sunuldu. Bundan sonra arzu edenler olursa dışarıda (kampın dışında) hayatını idame ettirebilecek düşüncesi olanlara yine devletimiz bir defaya mahsus bir yardım yapacaktır. Başka barınma merkezlerine gitmek isteyenleri de göndereceğiz. İnşallah misafirlerimiz yeni hayatlarında mutlu olurlar\"diye konuştu.



FOTOĞRAFLI