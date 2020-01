Yıldıray Oğur

(Taraf - 20 Eylül 2012)

Angelina Jolie’nin ülkemizde oynadığı oyunlar

Tam adı: Angelina Jolie Voight. Hıristiyan babası Slovak-Alman karşımı. Yine Hıristiyan olan annesi Quebecli ama İrakualar diye bilinen Kızılderili halkla da bir kan bağı var. Vücudunda 12 dövmesi var. Sağ kolundaki Arapça dövmede “İrade kuvveti” yazıyor. Sol kolundaki dövmede ise Tennessee Williams’ın “Vahşi yürekli olup da kafeslerde tutulanlar için bir dua” sözü. Gözümle görmedim ama karnının aşağı kısımlarında, kasıklarının yukarısındaki dövmesinde Latince “Quod me nutrit, me destruit” yani “Beni besleyen şey beni öldürecek” yazıyormuş.



Angelina Jolie’ninWikipedia ’daki biyografisinde hâlihazırda hakkında bilinenler dışında bulunabilecek en gizemli şeyler bunlardı. Tabii ta ki Hatay’daki Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampları ziyaret edene kadar.



Bugün Jolie’nin bir biyografisi yazılsaydı muhakkak 2012 yılının eylül ayında Hatay’a yaptığı ziyaretin ardından hakkında ortaya atılan vahim iddialardan da uzun uzun bahsedilmesi gerekirdi.



CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu’nun, Jolie’nin cazibesine fena hâlde kapılmış görünen İçişleri Bakanı’na sorduğu sorudaki iddialar hakkında bugüne kadar ne Bakanlık’tan ne de Amerikalı oyuncudan bir ses çıkmaması çok tuhaf. Rus casusu olmakla suçlanan bir CIA ajanını canlandırdığı Ajan Salt filminden bu yana hakkında çeşitli iddialar ileri sürülen Jolie hakkındaki o sorunun en can alıcı kısmını yeniden hatırlayalım:



“Jolie’nin ziyareti, son dönemde ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve CIA Başkanı David Petrus’un Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerin devamı mıdır? Angelina Jolie’nin CIA ajanı ve CIA’in savaş politikaları doğrultusunda kamuoyu yaratmak için kullanılan yüzü olduğu, ‘Nereye giderse oraya bomba yağdığı’ şeklindeki görüşlere ilişkin istihbarat raporları var mıdır? Varsa kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz?”



Tabii MI-6 ajanı James Bond’un ülkemizde “film” adı altında cirit atmasına izin veren bir hükümetten bu soruya tatmin edici bir yanıt gelmesini kim bekleyebilir.?



Herhalde bu yüzden MHP lideri Devlet Bahçeli de AKP’nin Angelina Jolie konusundaki bu aymazlığına dikkat çekmiş dün. Can kulağıyla dinleyelim:



“İkide bir sınır kentlerimizde kurulu kamplara gelen ve ülkemizde en üst düzeyde ağırlanan iyi niyet elçisi sıfatlı malum bir Hollywood yıldızı ve ekibinin, hangi maksatlarla bölge turları düzenlediği, nasıl bir halka ilişkiler faaliyeti içinde olduğu, aslına bakarsanız bilinmez ve anlaşılmaz değildir. İnsani görüntü ve makyaj altında yapılan bu zihniyetlerin, küresel emperyal politikalara bilgi akışı sağlama amacı güttüğü güçlü bir ihtimaldir. İyi niyet elçisi rumuzlu meşhur görevliler, yabancı ajanlar, teröristler, bölücüler ve her neviden üzerimize hesabı olanlar Türkiye’de adeta cirit atmaktadır. Ve AK Parti iktidarı da şuursuzca olup bitenleri izlemektedir.”



Zaten, sakallı El Kaideciler ile Angelina Jolie arasında ilk bakışta fark edilmeyen derin küresel bağı görmek için ancak bu dünyaya dışarıdan bir gözle bakabilen bir Devlet Bahçeli basiretine sahip olmak gerekirdi.



Bahçeli’nin Jolie’nin küresel emperyal politikalara bilgi akışı sağlayan bir ajan olduğunu ifşa etmesi haberini hakkıyla verenin bölgemizin böyle emperyal planlara karşı sürekli tetikte olan yegâne ülkesi İran’ın Fars Haber Ajansı olmasına da şaşırmamak gerek.



Haberin girişi her şeyi anlatıyor aslında: ABD’de yaşayan ve İsrail-ABD ajanı olarak tanınan Yahudi asıllı sinema artisti Angelina Jolie’nin Suriyeli sığınmacılar bahanesiyle Türkiye sınırlarında dolaşmaya başlaması MHP’nin dikkatini çekti.



Ulusalcı-İslamcı yazarların sık sık dile getirdikleri “Bizi Suriye’ye sokmaya çalışan” güçler sınıra Angelina Jolie’yi yerleştirip cazibeli bir ses tonuyla “gel gel” diye içeriye çağırıyor olmasın?



Her hafta “Savaşa Hayır” maskesi takıp, “sivil diktatör” Erdoğan’a karşı, halkını bombalayan büyük demokrat Esed’e hayranlıklarını sunan Hatay Esed fanları dernekleri, partileri federasyonu bu hafta muhakkak surette mesela bir Mr. and Mrs. Smith filmi afişini ateşe verebilmelidir.



Şam’da bir Cumhuriyet mitingi topladı toplayacak CHP, sakallı, sarıklı selefi avını bırakıp bölgemizde cirit aran Angelina Jolielerin peşine düşmelidir.



Twitter’da Esedseverlerin #hatayayakta gösterilerinin taglerini paylaşan sanatçılarımız, Cemil İpekçilerimiz, aydınlarımız Amerika’nın bölgemizdeki üç beyi Jolie meselesinin üzerinde de hassasiyetle durmalıdır.



Türk solu, aydınlar ve sanatçılar, Doğan Avcıoğlu’nun rüyasını gerçekleştiren Esed’e karşı kurulan bu Angelina tuzağına karşı Esma Esed’le dayanışma bildirisi imzaya açmalıdır.



Bağımsızlık uğruna al kanlara boyanmış, emperyalizmi denize dökmüş bu millet, Brangelina çiftine de pabuç bırakmayacaktır.



Tabii önce bu Angelina Jolie tartışmasının İngilizceye çevrilmesini muhakkak surette engellemek lazım.