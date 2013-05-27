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Dünya

Angelina Jolie'nin teyzesi meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

Kanser riskini düşürmek için mastektomi operasyonu geçirdiğini açıklayan Angelina Jolie'nin 61 yaşındaki teyzesi meme kanseri nediyle hayatını kaybetti

27 Mayıs 2013 12:32

Ünlü oyuncu Angeline Jolie’nin teyzesi Debbie Martin, meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Jolie, iki hafta önce kansere neden olan BRCA1 geni taşıdığını bu nedenle iki memesini de aldırdığını açıklamıştı.

Debbie Martin, Jolie’nin New York Times gazetesinde kaleme aldığı yazısında ilham kaynağı olarak bahsettiği yumurtalık kanseri olan ve hayatını kaybeden annesinin kız kardeşiydi.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, 61 yaşındaki Martin’in eşi Ron Martin, eşinin de Jolie gibi BRCA1 geni taşıdığını açıklayarak “Eğer bilseydik kesinlikle önceden Jolie’nin yaptığını yapardık. 2004’te teşhis konduğunda öğrendik” dedi.

Jolie, 2007 yılında yumurtalık kanseriyle savaşan annesi Marcheline Bertrand’ı kaybetmişti.

Oscar’lı oyuncu mastektomi kararını çocukları için aldığını yazmıştı.

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