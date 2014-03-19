Angelina Jolie'nin tahammül edemediği spor hangisi?

Fitliğiyle tanınan ünlü oyuncu Angelina Jolie, 30 Mayıs'ta gösterime girecek 'Maleficent' (Uyuyan Güzel) filmindeki rolü için hiç sabredemediği yogaya başvurmak zorunda kaldı.

Disney’in filminde kötü kalpli cadıyı canlandıran Angeline Jolie devasa ağır kanatlar taktı ve özel hazırlanmış bir alete asılarak oyuncuların üzerinden ‘uçtu’. Ancak bunun için yoga çalışması gerekti. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, uzun zamandır oyuncuyu tehlikeli sahnelere hazırlayan koçu Eunica Huthart, “Yogayla yavaşlaman lazım” demişti. USA Today’e konuşan Angelina Jolie “Huthart bana yoga yaptırdı, genelde yogaya sabrım yok. Kolaylıkla yaptığım bir şey değil çünkü çok yerinde durabilen birisi değilim. Ama yoga yapmak zorunda kaldım çünkü rol gereği ‘uçarken’ kendinizi kontrol edebilmek için iç gücünüz olması lazım” dedi.

Yoganın Jolie gibi “yerinde duramayan” insanlar için özellikle yararlı olduğu, odaklanmalarına ve stresten arınmalarına yardımcı olduğu biliniyor.

Film , klasik ‘Uyuyan Güzel’ masalına bu kez kötülükler kraliçesinin tarafından bakıyor.