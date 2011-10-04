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Dünya

Angelina Jolie'den yardım çağrısı CENEVRE (A.A)

04 Ekim 2011 22:24

-Angelina Jolie'den yardım çağrısı CENEVRE (A.A) - 04.10.2011 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin iyi niyet elçisi Angelina Jolie, uluslararası toplumdan Afrika Boynuzu'na yardımını artırmasını istedi. Amerikalı aktris Angelina Jolie, Cenevre'de toplanan BM Yüksek Komiserliği Yürütme Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "şu an itibariyle Afrika Boynuzu'nda önümüzdeki dört ay içinde 750 bin kişinin ölüm riskinin bulunduğunu" belirterek "bu insanların ihtiyaçlarına cevap verilmesi için yapmakta oldukları çalışmanın artırılması gerektiğini" söyledi. Jolie, zengin ülkelerin, artan bütçe baskısıyla karşı karşıya bulunduklarını belirterek, bu ekonomik kriz döneminde insani yardım kuruluşlarının içinden geçtiği mali güçlüklere vurgu yaptı.

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