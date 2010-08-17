T24 LogoT24 Logo
Dünya

ANGELINA JOLIE'DEN PAKİSTAN'A ACİL YARDIM ÇAĞRISI LONDRA (A.A)

17 Ağustos 2010 19:11

-ANGELINA JOLIE'DEN PAKİSTAN'A ACİL YARDIM ÇAĞRISI LONDRA (A.A) - 17.08.2010 - Amerikalı ünlü aktris Angelina Jolie, sellerin vurduğu Pakistan'daki afetzedelere acil yardım yapılması çağrısında bulundu.  Jolie, başrol oyuncusu olduğu "Salt" filminin Londra'daki galasında yaptığı açıklamada, Pakistanlıların "kitlesel ölüm, kitlelerin yerlerinden olmasıyla" karşı karşıya olduğunu belirterek, Pakistan'da durumun daha da kötüye gittiğini söyledi.  Pakistanlı afetzedelere acil yardım yapılması gerektiğini ifade eden Jolie, "fotoğrafları çekilmediği" takdirde bu ülkeyi ziyaret edebileceğini kaydetti. Angelina Jolie, daha önce BM'nin iyi niyet elçisi sıfatıyla Haiti, Irak ve diğer ülkeleri ziyaret etmişti.  Pakistan'da 20 milyon kişiyi yerlerinden eden sel felaketinden sonra bu ülkeye yapılan uluslararası bağışlar, Haiti depremi ve Asya'yı vuran tsunami gibi felaketlerden sonra yapılanların altında kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24