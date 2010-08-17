-ANGELINA JOLIE'DEN PAKİSTAN'A ACİL YARDIM ÇAĞRISI LONDRA (A.A) - 17.08.2010 - Amerikalı ünlü aktris Angelina Jolie, sellerin vurduğu Pakistan'daki afetzedelere acil yardım yapılması çağrısında bulundu. Jolie, başrol oyuncusu olduğu "Salt" filminin Londra'daki galasında yaptığı açıklamada, Pakistanlıların "kitlesel ölüm, kitlelerin yerlerinden olmasıyla" karşı karşıya olduğunu belirterek, Pakistan'da durumun daha da kötüye gittiğini söyledi. Pakistanlı afetzedelere acil yardım yapılması gerektiğini ifade eden Jolie, "fotoğrafları çekilmediği" takdirde bu ülkeyi ziyaret edebileceğini kaydetti. Angelina Jolie, daha önce BM'nin iyi niyet elçisi sıfatıyla Haiti, Irak ve diğer ülkeleri ziyaret etmişti. Pakistan'da 20 milyon kişiyi yerlerinden eden sel felaketinden sonra bu ülkeye yapılan uluslararası bağışlar, Haiti depremi ve Asya'yı vuran tsunami gibi felaketlerden sonra yapılanların altında kaldı.