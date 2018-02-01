Angelina Jolie'den NATO'ya ziyaret

Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie, NATO ile özellikle çatışma bölgelerindeki kadınları hedef alan şiddetle mücadele alanında işbirliği yapacaklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Jolie, Brüksel'deki NATO karargâhında görüşmelerinin ardından basına değerlendirmelerde bulundu. NATO'yu ilk kez ziyaret ettiğini belirten Jolie, çatışma bölgelerinde çocuk ve kadınları hedef alan cinsel şiddetin uluslararası boyutta güvenliği etkileyen bir hadise haline geldiğini dile getirdi.

Jolie, tecavüzün savaşta kullanılan bir silaha dönüştüğünü, çatışma ortamında bunun gerçekleşme ihtimalinin kabullenildiğini ve genel olarak yüzleşmesi zor bir konu olduğu için ihmal edildiğini kaydederek, "Bu tarihi bir adaletsizlik olmakla beraber uluslararası güvenlik ve barış için hayati öneme sahip bir husustur" dedi.



Siyasi ve askeri hedefleri elde etmek için tecavüzün bir yöntem olarak kullanılması durumunda barışın sağlanamayacağını vurgulayan Jolie, bunun NATO'nun da yakından ilgilendiği küresel güvenlik üzerinde büyük etkisi olduğunu kaydetti.



"NATO'nun, çatışma ortamındaki kadınları hedef alan şiddet konusunda küresel hesap verilebilirliği ve caydırıcılığı nasıl artırabileceği hususunu görüştük" diyen Jolie, orduda kadınların temsil oranının artırılması ve eğitime odaklanılması gerektiğini de ifade etti.



Jolie, sorunun sadece kadınların korunmasıyla çözülemeyeceğini, temel hususun kadınlara verilen değerle alakalı olduğunu vurguladı. BM Özel Temsilcisi Jolie, "Tüm toplumlarda kadınlara eşit hak ve katılım imkanı sağlanmadan kalıcı barış ve güvenlik inşa edilemez" diye konuştu.



"NATO daha fazlasını yapmalı"



Stoltenberg de NATO'nun, esasen askeri tehditlere karşı savunma sağlayan "askeri bir ittifak" olsa da aynı zamanda demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve BM Sözleşmesi gibi temel değerlere dayanan "siyasi bir ittifak" niteliği taşıdığını belirtti.



Askeri kuvvetlerde kadının rolünün güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Cinsel şiddet, kadınları, kızları, erkekleri ve erkek çocuklarını da hedef alan bir savaş taktiğidir. NATO bu sorunla baş etmek için birçok şey yapıyor ama daha fazlasını yapmalı" ifadesini kullandı.



NATO'nun çatışma bölgesindeki şiddetle mücadele konusunda BM Özel Temsilcisi Jolie ile çalışma kararı aldığını söyleyen Stoltenberg, "Eğitim, denetleme, raporlama ve duyarlılık üzerinde duracağız" dedi.