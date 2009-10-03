Angelina Jolie'den dünyaya çağrı

Amerikalı oyuncu ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyiniyet Elçisi Angelina Jolie, dünyaya ''Iraklı mültecileri unutmayın'' çağrısında bulundu.

Oscar ödüllü oyuncuya, son iki yıl içindeki ikinci Suriye gezisinde oyuncu sevgilisi Brad Pitt de eşlik etti. Şam'ın en fakir mahallelerini dolaşan Jolie'yi iki Iraklı aile misafir etti.

BMMYK'dan yapılan açıklamada, Suriye ve çevre ülkelerdeki onbinlerce Iraklı mültecinin geçen yıl Irak'a döndüğünü ancak birçok mültecinin hala şiddet eylemleriyle sarsılan Irak'a dönmeyi istemediği ya da isteyemediğine dikkat çeken Jolie'nin, ''Iraklı mültecilerin büyük bölümü, orada yaşadıkları ağır travma, yaklaşan seçimlerin getirdiği belirsizlik, güvenlik sorunları ve temel hizmetlerin eksikliği yüzünden Irak'a dönemiyor. Bu yüzden Iraklı mülteciler, uluslararası toplumun devamlı desteğine ihtiyaç duymaktadır'' dediği belirtildi.

Jolie'nin Iraklı mültecilerin sorunları konusunu Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eşi Esma Esad ile de görüştüğü kaydedildi.

BMMYK verilerine göre, Irak'ın 2003 yılından işgal edilmesinin ardından yaklaşık 4.2 milyon Iraklı evlerinden ayrılmak zorunda kaldı, şu anda da Suriye'de BMMYK'da kayıtlı 215 bin Iraklı mülteci bulunuyor.

2001 yılından beri iyi niyet elçisi olarak çalışan Jolie, daha önce de iki kez Irak'ı ziyaret etmişti.