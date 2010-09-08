-ANGELINA JOLIE'DAN KUR'AN-I KERİM YAKMAYA TEPKİ İSLAMABAD (A.A) - 08.09.2010 - Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, ülkesinde 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde bir evanjelist grubun Kur'an-ı Kerim yakma planına tepki gösterdi. Sel felaketi nedeniyle Pakistan'da bulunan Oscar ödüllü yıldız, düzenlediği basın toplantısında, Kur'an-ı Kerim'i yakma planını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya karşılık, ''Tabii ki hayır'' dedi ve ''birinin dini kitabını yakmakla ilgili olarak duygularını ifade edecek sözcük bulamadığını'' kaydetti. Bu tür planları asla desteklemeyeceğini söyleyen Jolie, ABD hükümetinin plana karşı çıkmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Florida eyaletinin Gainesville kentinde, Amerikalı rahip Terry Jones, 11 Eylülde Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamıştı.