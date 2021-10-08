Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki hukuk savaşı sona erdi

Resmi olarak 2020 yılının Nisan ayında boşanmalarının ardından mal paylaşımı davası süren Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Fransa’daki ortak mülküyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Jolie, Jolie ve Pitt'in 2008 yılında evlendiği yer olan, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini şarap grubu Tenute del Mondo'ya sattı. Böylece Jolie ile Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona erdi.

Ntv'nin haberine göre, Jolie’nin eylül ayında alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafından kendisine açılan bir davayla engellenmişti. Pitt, Jolie’yi Nouvel şirketi aracılığıyla sahip olduğu yüzde 50 hissesini devretmek için kendisini anlaşmadan çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı.