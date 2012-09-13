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Angelina Jolie Türkiye'ye teşekkür etti

Ünlü aktris Angelina Jolie, Öncüpınar'daki konteyner kenti ziyaret etti, Jolie,''Türk hükümeti büyük cömertlikle bu olağanüstü kampı kurmuş. Gerçekten çok etkileyici'' dedi

13 Eylül 2012 18:31

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Kilis Öncüpınar'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı konteyner kenti ziyaret etti.

Yaklaşık 12 bin 500 kişinin kaldığı Öncüpınar'daki konteyner kente gelişinde Kilis Valisi Süleyman Tapsız ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerince karşılanan Jolie ve Guterres, kampla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Suriyeli aileleri konteyner evlerinde ziyaret eden Jolie, kreş, anaokulu ve hastaneyi de gezdi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin sonunda gazetecilere açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, AFAD Kilis Konaklama Tesisleri'nde barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda verilen hizmetlerin insan onuruna yakışır kalitede olduğunu belirtti. Dünyanın birçok yerinde temel ihtiyaçların karşılanması konusunda bu kaliteyi sağlamanın mümkün olmadığına dikkati çeken Guterres, ''Türk hükümetine bu konuda minnettarım. Bu örneğin büyük bir cömertliği gösterdiğinin farkındayım. Suriye halkı bu cömertliği hakediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak Kilis'teki bu kampta gördüklerimden çok memnunum'' dedi.

 

Çok minnettarız

 

BM Özel Temsilcisi ünlü aktris Angelina Jolie de Türkiye'ye ve Türk halkına, büyük acı çeken bu ailelere sınırlarını açtığı için teşekkür ederek sözlerine başladı.

Yaklaşık bir yıl önce de Türkiye'ye geldiğini anımsatan Jolie, şunları söyledi: Şimdi ondan on kat daha fazla sığınmacı var. Çok minnettarız. Bugün çok sayıda aileyle ve çocukla da görüştüm. Aileler ve çocuklar da Türk halkına ve Türk hükümetine aynı şekilde minnettarlar. Çok duygusallar ve Suriye'de yaşananlardan dolayı büyük endişe duyuyorlar, Suriye'de kalan aileleri ve arkadaşlarını merak ediyorlar.

 

Hiçbir yerde böyle kamp görmedim

 

Bir soru üzerine ise Jolie, ''Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş. Gerçekten çok etkileyici. Guterres'in söylediği gibi hepimiz ülkelerinden kaçmak zorunda kalan ailelerin barındırılması için bu şartlarda kamplar olmasını umut ediyoruz. Hiçbir yerde bunun gibi bir kamp görmedim'' diye konuştu.

 

Jolie Islahiye'de

 

Özel Temsilcisi Angelina Jolie ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Kilis'teki konteyner kent ziyaretinin ardından, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin barındığı Islahiye ilçesindeki çadır kente geldi.

 

Yarın Gül'le görüşecek

 

Angelina Jolie, yarın da Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek.  BM Mülteciler Yüksek Komiseri Gutterres ve Angelina Jolie'nin, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli mülteci kamplarındaki izlenimlerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e aktarması bekleniyor.

Gül de Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için yapılan çalışmaları anlatacak

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