Angelina Jolie Türkiye'ye geliyor

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Dışişleri Bakanı Davutoğlu da Hatay'a gidiyor

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Jolie, dün Türkiye'ye Hatay'daki kampı ziyaret etmesine izin verilmesi için başvurdu. Bu talebi değerlendiren Ankara, Jolie'ye büyük ihtimalle olumlu yanıt verecek. Jolie'nin cuma günü önce İstanbul ardından da Hatay'a gelmesi bekleniyor.AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edinduği bilgiye göre, Jolie, dün Türkiye’ye kampı ziyaret etmesine izin verilmesi için başvurdu. Yetkililer, bu talebin değerlendirilmekte olduğunu belirtiyor.Jolie, nisan ayında en son Libya-Tunus sınırını ziyaret ederek, oradaki kampta incelemelerde bulunmuştu.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin durumunu yerinde görmek için Hatay’a gidiyor.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Davutoğlu bir saat içinde Hatay’a hareket edecek.

Suriyeli misafirlerin durumunu yerinde görerek temaslarda bulunacak olan Davutoğlu’na Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ve Afet Koordinasyon Merkezi yetkilileri eşlik edecek.

Bu ziyaret, bugün Ankara’ya gelerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Suriye Devlet Başkanının Özel Temsilcisi Hasan Türkmani ile temas öncesi durumu yerinde görerek bilgi almak amacı taşıyor.

Davutoğlu’nun Hatay’dan akşam dönmesi, Özel Temsilcisi Türkmani ile görüşmenin akşama, bölgedeki Türk büyükelçilerle yapılacak toplantının da yarına alınması bekleniyor.