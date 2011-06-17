Angelina Jolie Suriyelileri Arapça selamladı

T24 - BM Elçisi ünlü film yıldızı Angelina Jolie, Suriye’den gelenlerin bulunduğu Hatay'a geldi. "Dünyanın İyilik Meleği Hoşgeldin" yazılı dev bir pankartla karşılanan Jolie, kampta kalanları Arapça "Marhaba" diye selamladı.









Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi film yıldızı Angelina Jolie, Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınanları görmek için Hatay'a geldi.



Angelina Jolie'yi, Hatay Havaalanı'nda Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve öteki ilgililer karşıladı.



Ünlü yıldızın gelişi dolayısıyla VIP salonu girişinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kendisini karşılamaya gelen hayranlarının VIP salonuna yaklaşmalarına güvenlik güçleri izin vermedi.



Bu arada, ünlü yıldızın uçağından önce, ekibini taşıyan özel bir uçak da Hatay Havaalanı'na indi. Yıldızın konvoyundaki bir minibüse de uçaktan indirilen oyuncaklar yerleştirildi.



Hatay Valiliği, ünlü yıldıza Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir minibüs tahsis etti. Tahsis edilen minibüse bol miktarda su konuldu.



Bir süre VIP salonunda dinlenen Angelina Jolie, konvoy eşliğinde geçici çadırkentlerin kurulduğu Altınözü'ne gitti.



Jolie ve ona eşlik eden yetkililer, çadırkente bir minibüsle giriş yaptı. Minibüsün camları siyah filmle kaplı olduğu için aracın içi görülemedi.





'MARHABA' DİYE SELAMLADI



Sığınmacıları Arapça "Marhaba" diyerek selamlayan Jolie, çadırları ziyaret etti.



Kampta özellikle çocuklarla ilgilenen Jolie, yemek salonunu da gezdi.



Angelina Jolie burada çocuklara meyve ikram etti.





'HOŞGELDİN İYİLİK MELEĞİ'



Bu arada, Angelina Jolie'nin gelişi öncesinde çok yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Altınözü halkı da merakla çadırkentin önünde toplandı.



Emniyet görevlileri ve özel harekat ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldıkları çadırkent, Kızılay ve Türk bayraklarıyla süslenirken çadırkentin kurulduğu TEKEL binasının ön tarafına büyük ebatlarda "Dünyanın İyilik Meleği Hoşgeldin" yazılı pankart asıldı.





‘DÜNYA BARIŞI İÇİN BENİ ÖP’







Öte yandan, Angelina Jolie'nin, Umut Toksoy ve Bahri Arslan adlı iki hayranı da İskenderun'dan geldiklerini belirterek ellerinde İngilizce ''Angelina kiss me for world peace'' (Angelina dünya barışı için beni öp) yazılı pankart taşıdı.





ESAD'A PROTESTO



Bu arada, çadırkentin içindeki bir grup Suriyeli çeşitli sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı ve mevcut yönetimi protesto etti.



Protestocular ellerinde "Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürler", "Çocukların öldürülmesini ve camilerin yıkılmasını durdurun", "Merci Sarkozy" yazılı pankartlar taşıyarak "Yaşasın özgürlük" ve "Esad'ı indireceğiz" sloganları attı.







Jolie çadırkentten ayrılırken, aracına binerken kısa bir süre kendisini bekleyen çok sayıdaki basın mensubuna el sallayarak poz verdi.





10 BİNE YAKLAŞTI



Öte yandan, olaylardan kaçarak Türkiye'ye giren Suriyelilerin sayısı 9 bin 693'e ulaştı.



Türk Kızılayı, Yayladağı’nda iki, Altınözü’nde iki ve Reyhanlı ilçesinde bir olmak üzere toplam 5 geçici çadır kentte kalan sığınmacılara sağlık hizmetinin yanı sıra 3 öğün yemek veriyor.



Kamplardaki Suriyelilerin diğer tüm ihtiyaçlarının da karşılandığı belirtildi.

















