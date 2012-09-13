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Angelina Jolie Suriyeli sığınmacılar için geldi

Jolie, geçen yıl Haziran ayında Suriyelilerin konuk edildiği Hatay Altınözü çadır kentinde de sığınmacılarla bir araya gelmişti

13 Eylül 2012 12:14

Ünlü aktris ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kaldığı Kilis Öncüpınar'daki konteyner kenti ziyaret etti. Jolie Gaziantep'teki konteyner kenti de ziyaret edecek.

Jolie ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Gaziantep'ten karayoluyla Kilis'e geçti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Kilis Konaklama Tesisleri'nde yetkililerden bilgi alan Jolie ve Guterres, konteyner kentteki Suriyelilerle görüştü. Bu arada, BM heyetinin kampa gelişinden önce yoğun güvenlik önlemleri alındı. Türkiye'den önce Ürdün ve Lübnan'daki kampları da ziyaret eden heyetin Kilis'teki temasları için çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci konteyner kentin girişinde bekledi.

 

Yarın Gül'le görüşecek

 

Angelina Jolie, yarın da Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Gutterres ve Angelina Jolie'nin, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli mülteci kamplarındaki izlenimlerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e aktarması bekleniyor. Gül de Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için yapılan çalışmaları anlatacak

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bm mülteciler yüksek komiseriantonio guterresangelina jolie

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