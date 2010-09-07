-ANGELINA JOLIE PAKİSTAN'DA JALOZAI (A.A) - 07.09.2010 - Amerikalı film yıldızı Angelina Jolie, Pakistan'da selzedelerle buluştu. Pakistan'ın kuzeybatısında sel mağdurlarıyla bir araya gelen BM'nin iyiniyet elçisi Jolie, tarihinin en kötü doğal afetiyle karşı karşıya kalan ülkenin yaralarını sarması için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. 35 yaşındaki aktrist, Jalozai bölgesindeki bir mülteci kampında gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarında çocuklarını kaybeden annelerle yaşlı bir Pakistanlı çiftin de olduğu bazı selzedelerle buluştuğunu belirterek, insanların dikkatini Pakistan'daki duruma çekmeyi umduğunu kaydetti. Jolie, gezisinde Pakistan'daki bazı Müslüman kadınların giydiğine benzer, uzun siyah elbise giydi, kırmızı çizgilerle süslenmiş siyah başörtüsü taktı. Pakistanlı yetkililer, son günlerde selzedeler için yapılan para yardımının yavaşladığını, Jolie'nin iki günlük gezisinin yabancı ülkeleri ve kamuoyunu "cüzdanlarını açması" için ikna edeceğini ümit ettiklerini söyledi. Pakistan'da temmuz ayının sonunda başlayan seller nedeniyle şimdiye kadar 1700'den fazla kişinin öldüğü, 17 milyon kişinin yağışlardan etkilendiği bildiriliyor. BM, 11 ağustosta Pakistan için 460 milyon dolar acil yardım çağrısında bulunmasına rağmen, şimdiye kadar bunun yüzde 64'ü olan 294 milyon dolarlık yardım yapıldığı belirtiliyor.