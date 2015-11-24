Angelina Jolie: Menopozda olduğum için mutluyum

Yumurtalık kanserine karşı önlem olarak yumurtalıklarını aldıran oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, Sunday Style dergisine verdiği söyleşide, deneyimlediği mecburi erken menopozdan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

40 yaşındaki yıldız oyuncu yumurtalık kanserine yakalanması olasılığını yüzde 50 artıran bir gen taşıdığı için ameliyat olmaya karar vermişti. İki yıl önce annesini kanser nedeniyle kaybetmiş olan Jolie, 37 yaşındayken önlem olarak iki memesini birden aldırmış ve bu cesur kararlarıyla uzun süre konuşulmuştu.

Hollywood yıldızı Brad Pitt ile evli olan Jolie, yönetmenliğini yaptığı ve Pitt ile birlikte rol aldığı son filmi ‘Hayatın Kıyısında’ (By The Sea) vesilesiyle dergiye verdiği söyleşide, şunları söyledi: “Menopozda olmayı gerçekten seviyorum. Kendimi daha yaşlı hissediyorum, daha yaşlı olma fikrine alıştım. Büyüdüğüm için mutlu hissediyorum, bir daha genç olmak gibi bir isteğim yok.”