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Dünya

Angelina Jolie, London School of Economics'e ziyaretçi akademisyen olarak atandı

Jolie, 'Kadınlar, Barış ve Güvenlik' yüksek lisans programındaki öğrencilere ders verecek

25 Mayıs 2016 14:51

Oscar'lı oyuncu Angelina Jolie, İngiltere'nin prestijli üniversitelerinden London School of Economics'e ziyaretçi akademisyen olarak atandı. Jolie, 'Kadınlar, Barış ve Güvenlik' yüksek lisans programındaki öğrencilere ders verecek. 

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İngiltere'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden London School of Economics'de ders verecek. Jolie üniversiteye ziyaretçi akademisyen olarak atandı.

Angelina Jolie, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler ve hükümetler ile çalışmalarından öğrendiklerini öğrencilerle paylaşmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

2001 yılından beri Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçisi olarak görev yapan Jolie, 2012’de de BM Özel Temsilcisi oldu.

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Angelina JolieLondon School of Economics

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