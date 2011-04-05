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Dünya

ANGELINA JOLIE, LİBYA

05 Nisan 2011 19:05

-ANGELINA JOLIE, LİBYA-TUNUS SINIRINDA  TUNUS (A.A) - 05.04.2011 - BM'nin iyi niyet elçisi aktris Angelina Jolie, Libya-Tunus sınırını ziyaret etti. Jolie, iyi niyet elçisi olduğu BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki olaylardan kaçanlar için uluslararası destek ve ülkede kalanlar için yardımın artırılmasını istedi. Libya'dan bir süre önce kaçanların ülkedeki şiddetli çatışmalar, sorunlar ve saldırılarla ilgili bilgi verdiğini belirten Jolie, uluslararası toplumun Tunus'un Libyalılara yardım çabalarını takviye ettiğini, ancak her gün hala 2000 kişinin sınırdan geçtiğini, bu yüzden de yardımın durdurulmaması ve ivme kazanması gerektiğini ifade etti. Jolie, BM ve sivil toplum kuruluşlarının Libya'ya girişi ve acil yardım dağıtması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında da bulundu.  Libya'dan şubat ayından bu yana 400 binden fazla kişi Tunus, Mısır, Nijer, Cezayir, Çad ve Sudan'a kaçtı. Bunların yarısından fazlası Tunus'a gitti. Bu arada UNHCR, Jolie-Pitt vakfının 177 kişinin Libya'dan ülkelerine uçuş masraflarını karşıladığını, ayrıca Tunus'un yaralılara yardım çabalarını desteklemek için bir ambulans satın aldığını bildirdi.

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