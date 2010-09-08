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Dünya

Angelina Jolie 'Kur'an yakma'yı kınadı

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, ülkesinde 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde bir evanjelist grubun Kur'an-ı Kerim yakma planına tepki gösterdi.

08 Eylül 2010 03:00

T24- Sel felaketi nedeniyle Pakistan'da bulunan Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, düzenlediği basın toplantısında, Kur'an-ı Kerim'i yakma planını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya karşılık, ''Tabii ki hayır'' dedi ve ''birinin dini kitabını yakmakla ilgili olarak duygularını ifade edecek sözcük bulamadığını'' kaydetti.


Bu tür planları asla desteklemeyeceğini söyleyen Jolie, ABD hükümetinin plana karşı çıkmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Florida eyaletinin Gainesville kentinde, Amerikalı rahip Terry Jones, 11 Eylülde Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Eric Holder planı ''aptalca ve tehlikeli'' olarak nitelemiş, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da bu düşünceyi kınamıştı.

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