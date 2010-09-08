Angelina Jolie 'Kur'an yakma'yı kınadı

T24- Sel felaketi nedeniyle Pakistan'da bulunan Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, düzenlediği basın toplantısında, Kur'an-ı Kerim'i yakma planını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya karşılık, ''Tabii ki hayır'' dedi ve ''birinin dini kitabını yakmakla ilgili olarak duygularını ifade edecek sözcük bulamadığını'' kaydetti.





Bu tür planları asla desteklemeyeceğini söyleyen Jolie, ABD hükümetinin plana karşı çıkmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Florida eyaletinin Gainesville kentinde, Amerikalı rahip Terry Jones, 11 Eylülde Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Eric Holder planı ''aptalca ve tehlikeli'' olarak nitelemiş, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da bu düşünceyi kınamıştı.