-ANGELINA JOLIE İPTALE ÇOK ÜZÜLMÜŞ SARAYBOSNA (A.A) - 15.10.2010 - Oscar ödüllü Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie, Bosna'daki savaş yıllarında geçen bir aşk hikayesini konu alan filmin Bosna-Hersek'teki çekim izninin iptal edilmesi üzerine, ''Umarım insanlar filmi izlemeden yargıda bulunmazlar'' dedi. Jolie açıklamasını, iyi niyet elçisi olduğu Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği aracılığıyla yaptı. Bosna-Hersek genelinde faaliyet gösteren Tecavüze Uğramış Savaş Mağduru Kadınlar Derneğinin müracaatı üzerine, halen çekimleri Macaristan'da devam eden filmin senaryosunun temin edilmemesi ve bazı evrak eksikliği nedeniyle Bosna-Hersek Federasyonu Kültür Bakanlığı önceki gün Jolie'nin filminin çekim iznini iptal etmişti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin iyi niyet elçisi Jolie, bu kurum aracılığıyla, yaşananlarla ilgili kamuoyuna açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Hikayesi bu bölgede o yıllarda geçen filmi, çok da uzak olmayan geçmişte yaşananları insanlara hatırlatmak ve savaşı yaşayan kurbanları göstermek için çekmeye karar verdim. Savaş Mağduru Kadınlar'ın tüm çalışmalarını çok takdir ediyorum ve saygı duyuyorum. Bu proje hakkında oluşan tüm anlaşmazlıkların çözülmesi için onlarla bizzat kendim görüşmek isterim, böyle bir olanağı sunmalarını rica ediyorum.'' -JOLIE, ÇOK ÜZÜLMÜŞ- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de çekimleri devam eden filmin setinde bulunan Bosna-Hersekli oyuncular da gelişmelerden üzgün ve tedirgin olduklarını belirtti. Çekim izninin iptal haberi geldiğinde Jolie ve birlikte yaşadığı ünlü aktör Brad Pitt'in yanında bulunan Bosnalı oyuncu Feca Şutkan, yaptığı açıklamada, herzaman güler yüzlü olan Jolie'nin, bu habere çok şaşırıp üzüldüğünü ifade etti. Feca Şutkan, Jolie için, ''Üzgün. Kadınlar üzerinde işlenen acımasız suçları gerçekleştirenlerin adalet önüne çıkmalarında süreci hızlandırmak için 15 milyon dolarını harcayacak kişi, bu yapılanlara anlam veremedi'' dedi. -HASEÇİÇ'İN GÖRÜŞLERİ- Filmin Bosna-Hersek'teki çekimlerinin iptalinde etkili olan, 1992 yılında liseye giden kızıyla birlikte tecavüze uğrayan ve bunun üzerine kurduğu dernekle 25 bine yakın tecavüz mağduru kadının ifadesini toplayarak Lahey'deki mahkemeye sunan Bakira Haseçiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3-4 aydır filmin senaryosuyla ilgili çeşitli söylentiler duyduklarını söyledi. Bosna-Hersek'teki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla Angelina Jolie ile iki defa görüşme talebinde bulunduklarını ifade eden Haseçiç, taleplerine hiçbir resmi karşılık alamadıklarını ifade etti. Angelina Jolie'nin bugün kendileriyle görüşme talebine ilişkin açıklama yaptığının söylenmesi üzerine Haseçiç, ''Biz görüşmelere her zaman açığız, onu memnuniyetle kabul ederiz. Keşke Macaristan'daki çekimlere başlamadan önce bizimle görüşseydi, elimizde savaş mağdurları kadınlar ile ilgili bulunan son bilgileri kendisiyle paylaşırdık'' dedi. Senaryoda, "Tecavüzcüsüne aşık olan bir Boşnak kadının hikayesinin anlatıldığı" yönünde kendilerine bilgi geldiğini ifade eden Haseçiç, bunun üzerine senaryoyu öğrenmek için Kültür Bakanlığına müracaatta bulunduklarını söyledi.