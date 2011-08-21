T24 LogoT24 Logo
Dünya

Angelına Jolıe Hırvatistan'ı ziyaret etti ZAGREB (A.A)

21 Ağustos 2011 14:13

-Angelına Jolıe Hırvatistan'ı ziyaret etti ZAGREB (A.A) - 21.08.2011 - Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin, Hırvatistan'ın Briyuni adasını ziyaret ettiği, burada Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç'le görüştüğü bildirildi. Hırvatistan basınında yer alan habere göre, Jolie gece Pula havaalanına geldikten sonra Briyuni adasına gitti. Jolie'nin burada ''Kralj Lear'' oyununu Hırvatistan Cumhurbaşkanı Yosipoviç'le izlediği ve daha sonra kendisiyle bir görüşme yaptığı belirtildi. Görüşmede, Hırvatistan'daki mayın sorunu gibi konuların ele alındığı da kaydedildi. Jolie'nin Hırvatistan'a iki oğlu Pax ile Maddo ile birlikte geldiği ifade edildi. Bosna-Hersek'teki savaşla ilgili film çeken Angelina Jolie, geçen ay da Saraybosna Film Festivali'nin kapanışına gelmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24