-Angelına Jolıe Hırvatistan'ı ziyaret etti ZAGREB (A.A) - 21.08.2011 - Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin, Hırvatistan'ın Briyuni adasını ziyaret ettiği, burada Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç'le görüştüğü bildirildi. Hırvatistan basınında yer alan habere göre, Jolie gece Pula havaalanına geldikten sonra Briyuni adasına gitti. Jolie'nin burada ''Kralj Lear'' oyununu Hırvatistan Cumhurbaşkanı Yosipoviç'le izlediği ve daha sonra kendisiyle bir görüşme yaptığı belirtildi. Görüşmede, Hırvatistan'daki mayın sorunu gibi konuların ele alındığı da kaydedildi. Jolie'nin Hırvatistan'a iki oğlu Pax ile Maddo ile birlikte geldiği ifade edildi. Bosna-Hersek'teki savaşla ilgili film çeken Angelina Jolie, geçen ay da Saraybosna Film Festivali'nin kapanışına gelmişti.