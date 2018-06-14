Angelina Jolie çocuklarının velayetini kaybedebilir

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 2016’dan bu yana süren boşanma davasına ait bazı belgeler basına sızdırıldı. Belgelere göre, Angelina Jolie’nin eski eşi Brad Pitt’e çocukları daha fazla görme izni vermezse birincil velayetini kaybedebileceği konusunda hakim tarafından uyarıldığı bilgisi yer alıyor.

People dergisi tarafından yayımlanan mahkeme belgelerinde, hakimin, Angelina Jolie’nin eski eşi Brad Pitt’in Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) ile ikizler Knox ve Vivienne’le (9) görüşmelerine getirdiği zaman sınırının çocuklara zarar verdiğini söylediği anlaşılıyor. Belgelerde, hakimin, “Altı çocuğun her birinin babaları ve anneleriyle sağlıklı ve güçlü bir ilişki geliştirmeleri önemli” yorumu bulunuyor.

Angelina Jolie’nin basın sözcüsünden açıklama

Angelina Jolie’nin basın sözcüsü, basında yer alan belgelerin “yanıltıcı sızdırmalar” olduğu öne sürdü. Sözcü, belgeleri sızdıran kişileri, “kendi bencil sebepleri” için sızdırmakla suçladı. Sözcü ayrıca, “Bu yanıltıcı sızdırma, çocukların çıkarına değil. Başından beri Angelina sadece çocuklarının sağlığı ve ihtiyaçlarına odaklandı, bu nedenle bu son duruşma oturumunun özel olarak yapılması çok önemliydi” dedi.

Sözcü şu ifadeyi kullandı:

“Birinin, kendi bencil nedenlerinden ötürü, gizli ve mühürlü mahkeme kayıtlarının seçili bölümlerini, gerçekte olan şeyin yanlış ve adaletsiz bir resmini yaratması için sızdırdığı söylenebilir.” İlk olarak salı günü gün yüzüne çıkarılan belgelere göre mahkeme başkanı, 2016’dan beri davası süren Angelina Jolie’yi birincil velayet sahibi olarak konumunu riske attığı şeklinde uyardı.

Sızdırılan duruşma belgelerinde şu ifade yer aldı:

“Eğer küçük çocuklar babalarına kapalı kalırlarsa ve bu durumun etrafındaki koşullara bağlı olarak dava Jolie ile geçirdikleri sürenin azalmasıyla ve mahkemenin Pitt’e birincil fiziksel velayeti vermesiyle sonuçlanabilir.”