-Angelina Jolie, Bosnalı mültecileri ev sahibi yaptı SARAYBOSNA (A.A) - 04.11.2011 - Amerikalı ünlü oyuncu ve BM iyi niyet elçisi Angelina Jolie'nin girişimleri sonucu, Bosna Hersek'in Rogatitsa kentinde ABD'nin destekleriyle 13 mülteci aileye konut yaptırıldı. Jolie'nin geçen yıl ziyaret ettiği mülteci kampındaki 13 aile için ABD ve Bosna Sırp Cumhuriyeti Mülteciler Bakanlığı tarafından yaptırılan konutların teslimi nedeniyle Rogatitsa kentinde düzenlenen törene, ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Patrick Moon, Avustruya'nın Saraybosna Büyükelçisi Donatus Koeck, Rogatitsa Belediye Başkanı Radomir Yoviçiç ve mülteci aileler katıldı. Törene katılan yetkililer, yaklaşık 638 bin dolara mal olan ve ''Angelina'' ismi verilen apartmanda yaşayacak 13 aileye evlerinin anahtarlarını teslim etti.