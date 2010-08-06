-ANGELINA JOLIE, BOSNA-HERSEK'E FİLM SİPARİŞİ VERDİ SARAYBOSNA (A.A) - 06.08.2010 - Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie, Bosna-Hersekli yönetmen Aida Begiç'in savaş yıllarında kaybolan eşlerini bekleyen kadınların hikayesini anlattığı "Kar" filminin DVD'lerini talep etti. Jolie, Bosna'daki savaş sırasında tecavüze uğrayan bir kadının hikayesini anlatacağı filmin yönetmenliği ve başrol oyunculuğu için hazırlık yapıyor. Ünlü oyuncunun asistanlarının, yönetmen Begiç'in 2008 yılında Cannes Film Festivali çerçevesinde Grand Prix ödülü alan "Kar" filmiyle ilgili Saraybosna Film Festivali bürosunu aradığı belirtildi. Festivalde film seçimi görevinde bulunan ve "Kar" filminin yapımcısı olan Elma Tataragiç gazetecilere yaptığı açıklamada, Jolie'nin asistanları ile kendisinin görüştüğünü ifade ederek, "Bizden, 'Kar' filminin DVD'sini göndermemizi rica ettiler. Biz de bu isteklerini yerine getirdik" dedi. Tataragiç, Jolie'nin "Kar" filmine gösterdiği ilginin kendileri için çok anlamlı olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinin iyi niyet elçisi olan Jolie, Brad Pitt ile birlikte 5 Nisanda Bosna-Hersek'e gelmiş, "Kar" filminin çekimlerinin de yapıldığı Gorajde ve Vişegrad kentlerindeki mülteci kamplarını ziyaret etmişti. Jolie'nin, bir süre önce Bosna'daki savaşta bir Sırbın tecavüzüne uğrayan bir kadının, daha sonra tecavüzcüsüne aşık olması ve onunla birlikte savaşın zorluğunu yaşamasıyla ilgili filmin yönetmenliği ve başrol oyunculuğu için hazırlık yaptığı belirtilmişti.