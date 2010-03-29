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Angele Merkel bugün Türkiye'de

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki günlük Türkiye ziyareti ile mesaj yayınladı.

29 Mart 2010 03:00

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de bugün yapacağı resmi görüşmelerinde Ortadoğu barış sürecinin ve İran ile ilişkilerin de ağırlıklı olarak gündeme geleceğini söyledi.



Merkel, bu açıklamayı başbakanlığın resmi internet sayfasındaki video mesajında yaptı. Merkel, bugün başlayacağı iki günlük Türkiye ziyareti ile ilgili mesajında şunları söyledi:


"Türkiye'deki görüşmelerimde Orta Doğu barış süreci ve İran ile olan ilişkiler de gündeme gelecek. Almanya, İran'ın, nükleer programıyla ilgili olarak şeffaflık göstermemesi durumunda yaptırımlar uygulanmasından yana. Bunu da Ankara'daki görüşmelerde ele alacağız."

Merkel, ziyaretinin ikinci gününde İstanbul'da olacak.

Türkiye'deki görüşmelerimde Orta Doğu barış süreci ve İran ile olan ilişkiler de gündeme gelecek. Almanya, İran'ın, nükleer programıyla ilgili olarak şeffaflık göstermemesi durumunda yaptırımlar uygulanmasından yana. Bunu da Ankara'daki görüşmelerde ele alacağız.
Angela Merkel, Almanya başbakanı


Angela Merkel, İstanbul'da Türk işadamlarıyla biraraya gelecek
.
Almanya başbakanı Merkel ayrıca, Almanya'da yaşayan Türk kökenli göçmenlerin Alman toplumuna uyum konusunda da Erdoğan ile sıkça konuştuğunu söyledi.

Bu uyum sürecinin başarılı olabilmesi için Almanca öğrenilmesinin ve Alman yasalarına uyulmasının önemli olduğunu söyleyen Merkel, uyumun asimilasyon olarak görülmemesi gerektiğini, önemli olanın uzun yıllardan bu yana Almanya'da yaşayan göçmenlerin toplumda başarılı olmasının, istihdam piyasasına ve aile yaşamına katılmasının sağlanması olduğunu belirtti.

Merkel, Başbakan Erdoğan ile beraber Berlin'de öğrenciler ile sohbet ettiklerinde, Türk kökenli öğrencilerin Erdoğan'a ve ülkelerine bağlılık duyduğunu fark ettiğini, ancak kendisinin de Almanya'da yaşayan herkesin başbakanı olduğunu kaydetti.


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