Angela Merkel: Türkiye'nin mülteci yükü hafifletilmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci konusunda Türkiye’nin yükünün ağır olduğunu vurgulayarak bu yükün hafifletilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin iki milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Merkel, "Türkiye mülteciler için çok önemli şeyler yaptı" ifadelerini kullandı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Federal Basın Evi'nde Avrupa'ya yeni mülteci dalgası ile ilgili soruları cevaplayan Angela Merkel, Suriye ve Kuzey Irak'tan gelenler başta olmak üzere birçok göçmenin Yunanistan’a Türkiye üzerinden geçtiğini belirtti. Türkiye ile sınırların korunmasını dostça ve karşılıklı güvene dayalı şekilde konuşmak istediklerini söyleyen Merkel, Türkiye’nin terör örgütü IŞİD'le mücadeleye aktif olarak katılmasının kendilerini memnun ettiğini de sözlerine ekledi.

'Almanya, PKK ile barış sürecinin devam ettirilmesini arzu etmektedir'

Türkiye'deki son şiddet olaylarını da değerlendiren Angela Merkel, mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde barış sürecinin yeniden başlatılması için bütün imkanların kullanılmasının önemine vurgu yaptığını ifade etti. Merkel, "Almanya, PKK ile barış sürecinin devam ettirilmesini arzu etmektedir" dedi.

Kürt meselesinde gerilimin düşürülmesi icin başlatılan süreci yakindan takip ettiklerini ve sorunun barışçıl şekilde çözülmesi icin atılan adımların olumlu ve önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayan Merkel, Almanya olarak barış sürecini destekleyeceklerini beyan etti.