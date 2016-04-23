Davutoğlu ve Merkel Gaziantep'te

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermanns ile birlikte bugün Gaziantep’e geldi.

Gaziantep ziyareti sırasında Kilis’teki mülteci kampında incelemelerde bulunacak olan Merkel ve üst düzey AB yetkilileri, AB’nin mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ilk aşamada 3 milyar Euro tutarında bir fon sağlanmasını öngören anlaşmanın uygulamasını değerlendirecek. Almanya Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile AB’den üst düzey yetkililerinin bugün Türkiye’ye yapacakları ziyaret sırasında Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Gaziantep yakınlarındaki bir sığınmacı kampını gezeceklerini söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu taşıyan Anauçağı saat 16.35'te GaziantepHavalimanı'na indi. Ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı iniş yaptı. Merkel ve Davutoğlu'nu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin ile çok sayıda protokol üyesi, sivil toplum örgütü temsilcileri ile Suriyeli çocuklar karşıladı. Merkel ve Davutoğlu'na burada Suriyeli çocuklar çiçek verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Davutoğlu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Nizip ilçesindeki çadır kentte kalan Suriyelileri ziyaret etmek üzere kampa giriş yaptı.

Yaklaşık 5 bin sığınmacı Suriyeli Nizip kampında yaşıyor. Davutoğlu ve Merkel kamp ziyaretinin ardından Gaziantep Üniversitesi'ne geçecek. Ziyaretin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Proje başlatılacak

Ziyaretin ağırlıklı konusunun Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili projelerin finansmanı olacağını ifade eden Seibert, Suriyeli sığınmacıların daha onurlu bir şekilde yaşayabilmeleri, korunabilmeleri, aç kalmamaları ve çocuklarının eğitilebilmesi için AB’nin ilk aşamada 3 milyar Euro, 2018 yılı sonuna kadar da ilave olarak 3 milyar Euro daha vermeyi öngördüğünü hatırlattı. Liderlerin Gaziantep’te sığınmacı aileler ve çocuklarıyla ilgili olarak hazırlanan bir projeyi de başlatacaklarını kaydeden Seibert, Merkel’in burada sığınmacılarla konuşacağını, Davutoğlu ile de görüşme yapacağını, daha sonra da Gaziantep Üniversitesi’nde ortak basın toplantısı düzenleneceğini söyledi.

Büyükelçi ve eşinden ziyaret

Öte yandan, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve eşi Marion Maria Antonia Erdmann, Angela Merkel’in Gaziantep’e yapacağı ziyaret öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Marion Maria Antonia Erdmann'ın Türk ve Alman bayraklı küpesi dikkat çekerken, Gaziantep’e Merkel ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geleceğini anımsatan Alman Büyükelçi, şöyle konuştu:

“Türkiye’den Almanya’ya ve bütün dünyaya ’Türkiye bize yardım ediyor, biz de Türkiye’ye yardım ediyoruz’ mesajı verilecektir. Yarın Şansölyemiz Merkel, Başbakan Davutoğlu ve diğer yetkililerle Gaziantep’i ziyaret ederek Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmanın ilk butik uygulamalarını gerçekleştiren projelerini tanıtmak için bir araya gelecekler. Bu ziyaretten de Gaziantep’ten Almanya’ya, Avrupa’ya ve Avrupa Birliği’ne ’Biz bunu başaracağız, başarıyoruz’ mesajı verilecek.”