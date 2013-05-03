Alman takımları Bayern Münih ve Borissia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olması ülkede büyük sevinç yarattı. Basın karşılaşma için 'rüya final' yorumunu yaparken Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bir şey garanti, Almanya kazandı" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında deplasmanda Barcelona'yı 3-0 yenip finalde Bayern Münih ile eşleşen Borussia Dortmund'un başarısı, Almanya'da büyük sevinçle karşılandı.

Alman spor dergisi Kicker, eşleşmeyi ''Rüya final, inanılmaz'' başlığıyla duyururken, yüksek tirajlı Bild gazetesi de ''Evet Alman finali'' manşetini attı. Tagesspiegel gazetesi ise İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak final maçına atıfta bulunarak, haberinde ''Wembley arıyor'' başlığını kullandı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel de sosyal medyada yaptığı açıklamada, finalin iki Alman takımı arasında yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Merkel, "Çok mutluyum. Bir şey garanti, Almanya kazandı" ifadesini kullandı.



Finalin provası Bundesliga'da



Borussia Dortmund, sahasında hafta sonu Bayern Münih ile Bundesliga'da karşılaşarak finalin provasını yapacak. Dortmund'un yıldız futbolcusu Mario Götze'nin Real Madrid'le yapılan yarı final rövanş maçında sakatlanması ise camiayı tedirgin etti. Götze'nin, lifindeki yırtık nedeniyle bu haftaki lig maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi.



Löw'ün planları alt üst oldu



İki Alman kulübün finalde karşılaşacak olması, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ün de planlarını alt üst etti.

Hazırlık maçı için 22 Mayıs'ta ABD'ye hareket edecek Almanya Milli Takımı, Bayern Münih'ten 8 oyuncu, Borussia Dortmund'tan 6 futbolcudan mahrum sahaya çıkacak.