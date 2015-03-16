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Dünya

Angela Merkel, Aleksis Çipras'ı Berlin'e davet etti

Çipras 23 Mart'ta Berlin'de Merkel ile bir araya gelecek

16 Mart 2015 21:23

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı ülkesine davet ettiği bildirildi. SYRIZA Genel Başkanı Çipras, seçim kampanyasında Başbakan olması halinde ülkesinin borçlarını ödemelerini reddedeceğini söylemişti. Çipras Başbakan olduktan sonra Yunanistan'n mali programına sadık kalmasını isteyen Berlin'le Atina arasındaki ipler gerilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in bugün Çipras ile yaptığı telefon görüşmesinde, Yunan mevkidaşını Berlin'e davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çipras'ın daveti kabul ettiği ve 23 Mart'ta Berlin'de Başbakanlıkta Merkel ile bir araya geleceği kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı olarak seçilen Çipras'ın bu ilk Almanya ziyareti olacak.

 

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