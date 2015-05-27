ANF: Peşmerge, IŞİD için savaşan bir MİT ajanını ele geçirdi

Irak'ın Musul kentine bağlı Sehelil köyünde, 24 Mayıs tarihinde Peşmerge ile Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, ele geçirilen IŞİD'lilerden birinin MİT ajanı olduğu iddia edildi.

ANF'nin haberine göre, Sehelil köyünde yaşanan çatışmalar sırasında 17 Peşmerge hayatını kaybederken, 35 IŞİD'li öldürüldü. İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, bu çatışmada Türkiye vatandaşı MİT ajanı bir kişinin de peşmergelerce esir alındığını söyledi.

Söz konusu kaynak, bu kişinin daha önce Türkiye'de cinayetten tutuklandığını, 30 yıl hapis cezası aldığını ama MİT ajanı olarak IŞİD çetelerine katılmak suretiyle serbest bırakıldığını iddia etti.

Ajanın Peşmerge istihbarat yetkililerine teslim edildiği, şu anda nerede tutulduğunun bilinmediği kaydedildi.