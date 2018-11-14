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Anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

Yüzünde morarmalar görülen Parlak, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı

14 Kasım 2018 11:54

Artvin'in Borçka ilçesinde anestezi teknisyeni Enes Parlak (26), görev yaptığı devlet hastanesindeki odasında ölü bulundu.

Borçka Devlet Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak yaklaşık 3 yıldır görev yapan Enes Parlak, gece nöbeti sırasında dinlenmek üzere odasına gitti.

Sabah hastanede mesaiye gelen arkadaşları, Parlak'ın bulunduğu odanın kapısının uzun süre açılmaması üzerine şüphelenip içeri girdi. Odaya giren arkadaşları, Enes Parlak'ı yerde hareketsiz halde görünce durumu hastanenin acil servisine iletti. Yüzünde morarmalar görülen Parlak, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede laboratuvar teknisyeni K.K. ile bir süre önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı belirtilen Enes Parlak'ın kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucu belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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