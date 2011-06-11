-ANESTEZİ TEKNİKERİNİN SIR ÖLÜMÜ MERSİN (A.A) - 11.06.2011 - Tarsus Devlet Hastanesinde görevli anestezi teknikeri, baygın olarak bulunduğu dinlenme odasında yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye, Tarsus Devlet Hastanesi ana binasında görevli Yasin Adıgüzel (36), ameliyathane bölümündeki personel dinlenme odasında mesai arkadaşları tarafından baygın şekilde bulundu. Burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Adıgüzel'in, yoğun bakım servisine götürülmesine rağmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Ölüm nedeninin anlaşılması için Adıgüzel'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.