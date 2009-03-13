T24 LogoT24 Logo
Dünya

Anemi hastası çocuğu kardeşi kurtardı

İspanya'da, anemi hastası 7 yaşındaki çocuk, yeni doğan kardeşinin göbek kordonundan alınan kan sayesinde hastalıktan tamamıyla kurtuldu.

13 Mart 2009 02:00

İspanya'da, anemi hastası olan 7 yaşındaki bir erkek çocuğu, yeni doğan kardeşinin göbek kordonundan alınan kan sayesinde hastalıktan tamamıyla kurtuldu.

Kalıtımsal bir anemi hastası olan Andres'e, hastalıktan kurtulması için, bu hastalığa yol açan genlerden arınmış bir embriyonun annesinin rahmine yerleştirilmesi sonucu doğacak kardeşinin kanının verilmesi gerekiyordu.

Ekim ayında dünyaya gelen Javier adlı bebeğin göbek kordonundan alınan kanın verildiği Andes'in sağlık durumunun, operasyonun üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçtikten sonra gayet iyi olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24