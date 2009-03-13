Anemi hastası çocuğu kardeşi kurtardı

İspanya'da, anemi hastası olan 7 yaşındaki bir erkek çocuğu, yeni doğan kardeşinin göbek kordonundan alınan kan sayesinde hastalıktan tamamıyla kurtuldu.



Kalıtımsal bir anemi hastası olan Andres'e, hastalıktan kurtulması için, bu hastalığa yol açan genlerden arınmış bir embriyonun annesinin rahmine yerleştirilmesi sonucu doğacak kardeşinin kanının verilmesi gerekiyordu.



Ekim ayında dünyaya gelen Javier adlı bebeğin göbek kordonundan alınan kanın verildiği Andes'in sağlık durumunun, operasyonun üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçtikten sonra gayet iyi olduğu bildirildi.

