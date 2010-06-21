T24 LogoT24 Logo
Spor

'Anelka'nın kadro dışı bırakılması doğru karar'

Fransa Milli Futbol Takımı teknik direktörü, kendisine hakaret eden Anelka'nın kadrodan çıkartılmasının doğru olduğunu söyledi.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - Meksika maçının devre arasında kendisine hakaret etmesi ardından Anelka'nın kadrodan çıkarılmasının doğru karar olduğunu savunan Milli Takım teknik direktörü Domenech, "Ona özür dilemesi için bir şans verdim, ancak kabul etmedi" dedi.


Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Raymond Domenech, Meksika ile yapılan 2010 Dünya Kupası maçının devre arasında kendisine ağır sözlerle hakaret eden Anelka'nın kadrodan çıkartılmasının doğru olduğunu söyledi.


Domenech, L'Equipe gazetesinde yayımlanan açıklamasında, kendisinden özür dilemesi için Anelka'ya şans tanıdığını, ancak futbolcunun bunu reddettiğini belirtti.


Fransa Futbol Federasyonu'nun, Anelka'nın kadrodan çıkartılmasına ilişkin kararını savunan Domenech, ''Ona, gelerek özür dilemesi için şans verdim. Ancak o bunu kabul etmedi'' dedi.


Domenech, Anelka ile kişisel bir sorunu olmadığını, federasyonun bu yönde karar almaktan başka çaresi bulunmadığını kaydetti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24