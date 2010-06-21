'Anelka'nın kadro dışı bırakılması doğru karar'

T24 - Meksika maçının devre arasında kendisine hakaret etmesi ardından Anelka'nın kadrodan çıkarılmasının doğru karar olduğunu savunan Milli Takım teknik direktörü Domenech, "Ona özür dilemesi için bir şans verdim, ancak kabul etmedi" dedi.





Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Raymond Domenech, Meksika ile yapılan 2010 Dünya Kupası maçının devre arasında kendisine ağır sözlerle hakaret eden Anelka'nın kadrodan çıkartılmasının doğru olduğunu söyledi.





Domenech, L'Equipe gazetesinde yayımlanan açıklamasında, kendisinden özür dilemesi için Anelka'ya şans tanıdığını, ancak futbolcunun bunu reddettiğini belirtti.





Fransa Futbol Federasyonu'nun, Anelka'nın kadrodan çıkartılmasına ilişkin kararını savunan Domenech, ''Ona, gelerek özür dilemesi için şans verdim. Ancak o bunu kabul etmedi'' dedi.





Domenech, Anelka ile kişisel bir sorunu olmadığını, federasyonun bu yönde karar almaktan başka çaresi bulunmadığını kaydetti.





