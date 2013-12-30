Anelka'dan tartışmalı 'quenelle' hareketi

Attığı gol sonrası Nazi selamına benzer bir hareket yapan Fransız futbolcu Nicolas Anelka, tepkilere neden oldu. Anelka’nın ceza alabileceği belirtildi.

NTV'nin haberine göre, İngiliz Premier Lig’de Fransız futbolcu Nicolas Anelka'nın, takımı West Bromwich Albion'ın West Ham United ile oynadığı maçta attığı gol sonrası nazi selamına benzetilen hareketi tepki topladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Anelka'nın hareketi Fransa'da da tepki gördü. Futbolcu ırkçılık ve Yahudi düşmanlığıyla suçlandı.

Anelka ise gelen tepkiler üzerine, hareketi, Yahudi karşıtlığıyla tanınan ve son günlerde programlarının yasaklanması konuşulan Fransız komedyen Dieudonné M'bala M'bala'ya destek vermek için yaptığını söyledi.

Fransa'dan tepki geldi

Tartışmalara yol açan hareket Paris Cami yönetimi ve Fransa Yahudi Öğrenciler Birliği tarafından kınandı.

Paris Cami'sinin yöneticisi Dalil Boubakeur, yazılı açıklamasında, Anelka'nın yaptığı "quenelle" adı verilen nazi selamına benzetilen hareketi kınadıklarını bildirdi. Boubakeur, sporun barış ve kardeşliği temsil etmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Yahudi Öğrenciler Birliği ise Anelka'nın, "Dieudonné'ye destek" açıklamasını korkaklık olarak nitelendirdi.

Fotoğraflı savunma

Anelka ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, hareketin, Dieudonné'ye selam için yapıldığını yazarak ABD Başkanı Barack Obama ve şarkıcılar Beyonce ile Jay-Z'nin de hep beraber "quenelle"e benzer bir hareket yaptıkları fotoğrafı paylaştı.