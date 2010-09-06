-ANELKA, MİLLİ TAKIMA DÖNMEYECEK PARİS (A.A) - 06.09.2010 - Chelsea'nin Fransız golcüsü Nicolas Anelka, bir daha Fransa Milli Takımı'nın formasını giymeyeceğini söyledi. 2010 Dünya Kupası'ndaki olaylar nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu tarafından Milli Takım'da 18 maç oynamama cezası alan Anelka, İspanyol AS gazetesine yaptığı açıklamada, ''Milli takımı resmen bıraktım. Kesinlikle milli takıma dönmeyeceğim'' ifadesini kullandı. Anelka, federasyonun ceza kararının ardından federasyonun hata yaptığını ve kendisi için milli takım defterinin kadro dışı bırakıldığı 19 Haziran'da kapatıldığını söylemişti. Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'na galibiyet alamadan veda eden Fransa'da Anelka, 2-0 kaybedilen Meksika maçının devre arasında teknik direktör Raymond Domenech'e küfür etmiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Fransa Milli Futbol Takımı, Anelka'nın kadrodan çıkarılmasını protesto etmek için bir gün antrenmana çıkmamış, Fransa son maçında da galibiyet alamayarak turnuvadan elenmişti. Fransa Futbol Federasyonu, bu olaylar nedeniyle Anelka'ya 18 maç, Patrice Evra'ya 5 maç, Frank Ribery'e 3 maç ve Jeremy Toulalan 1 maç milli takımdan men cezası vermişti.